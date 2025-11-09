Torna a Roma il mercato più glamour d’Italia | Gli Ambulanti di Forte dei Marmi all’Eur
Sabato 29 novembre 2025, dalle 8 alle 19, il quartiere Eur si trasforma in una grande boutique a cielo aperto®: tornano nella Capitale Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, il mercato di qualità più amato d’Italia e simbolo del miglior Made in Italy artigianale. L’appuntamento è davanti al Palazzo dei Congressi (nel tratto tra Viale della Pittura e Viale della Letteratura ), per una giornata all’insegna di moda, stile e qualità, con il patrocinio del Municipio IX Roma Eur. Sui celebri banchi del Consorzio — quelli originali, da non confondere con le imitazioni — sarà possibile trovare abbigliamento fashion, pelletteria artigianale, cashmere pregiato, biancheria per la casa, porcellane, bijoux e molto altro. 🔗 Leggi su Funweek.it
