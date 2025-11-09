Tormentone patrimoniale | ecco chi a sinistra l' ha sostenuta negli anni

La storia del rapporto tra la sinistra italiana e la patrimoniale è un ciclo che si ripete da oltre trent'anni: un bisogno di risorse straordinarie o la spinta ideologica per la "giustizia sociale" si traducono puntualmente in un attacco alla ricchezza privata. Ancora oggi, con il Comunismo sovietico archiviato e relegato alle pagine della storia, essere ricchi, o anche solo benestanti, viene considerato una colpa dalla sinistra in base a retaggi di un passato mai dimenticato e che si vorrebbe strappare dai libri per renderlo attuale. Nonostante le smentite di facciata, il prelievo sui beni e sui risparmi è una bandiera che i leader di quell'area politica non riescono mai ad ammainare, foss'anche solo per serrare le fila quando sono in difficoltà di consenso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tormentone patrimoniale: ecco chi a sinistra l'ha sostenuta negli anni

