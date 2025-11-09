Toni su Parma-Milan | Non si può prendere il primo gol di Bernabè Dopo il pareggio…

L'ex calciatore Luca Toni ha commentato il pareggio maturato al Tardini tra Parma e Milan nel match dell'undicesima giornata di Serie A: ecco le sue dichiarazioni rilasciate nel post partita a DAZN. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Toni su Parma-Milan: “Non si può prendere il primo gol di Bernabè. Dopo il pareggio…”

Toni: "Leao da centravanti non mi è piaciuto. Nella sua posizione ha portato il Milan in vetta" - Luca Toni, ex attaccante e opinionista per DAZN, è intervenuto in studio nel post gara di Milan- Scrive tuttomercatoweb.com

Luca Toni al Milan: si fa! - Cala il gelo col Genoa, che ora tratta Floro Flores dell'Udinese. Come scrive calciomercato.com