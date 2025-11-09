Tommy Mauri vince la settima edizione di ProSceniUm Città di Assisi
È Tommy Mauri, 25 anni di Carate Brianza, con il brano "Gin a Capodanno" il vincitore della settima edizione di “ProSceniUm – Festival della Canzone Città di Assisi” e del “Memorial Cristian Parisi”, concorso nazionale dedicato ai giovani talenti della musica cantautoriale, che si è tenuto sabato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
