Tiro a segno Salafia e Sollazzo restano ai piedi del podio nella carabina mista ai Mondiali

La seconda giornata di gare ad Il Cairo, in Egitto, sede dei Mondiali senior 2025 di tiro a segno, riserva un amaro quarto posto all’Italia nella carabina da 10 metri mista: si fermano ai piedi del podio, infatti, Carlotta Salafia e Danilo Dennis Sollazzo, sconfitti nella finale per il bronzo dalla Turchia. Oro ed argento alla Cina, mentre vengono eliminati nelle qualificazioni Sofia Ceccarello ed Edoardo Bonazzi. Nella finale per il bronzo si impone Turchia 2 di Damla Kose e Mert Nalbant, che supera Italia 2 di Carlotta Salafia e Danilo Dennis Sollazzo con lo score di 16-10. Gli azzurri conquistano i primi due punti, poi gli anatolici scavano il solco decisivo, vincendo 5 serie di fila, e scappano sul 10-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a segno, Salafia e Sollazzo restano ai piedi del podio nella carabina mista ai Mondiali

