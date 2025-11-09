Thiago Motta punta al ritorno in Serie A | l’Atalanta resta in pole se la posizione di Juric dovesse vacillare Foot Mercato
Thiago Motta, dopo una stagione straordinaria con il Bologna, sembrava avere un futuro brillante. Il tecnico italo-brasiliano aveva guidato i rossoblù fino a una qualificazione inaspettata per la Champions League e poi aveva accettato di sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Sappiamo tutti come si è conclusa quella avventura. Scrive Foot Mercato: “I suoi esordi a Torino avevano fatto intravedere una Juve modernizzata, orientata al possesso palla e alla verticalità. Tuttavia, la collaborazione è durata poco: una serie di risultati negativi in Serie A e un acceso scontro con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli hanno interrotto bruscamente la sua avventura bianconera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Thiago Motta e Simone Inzaghi sono stati inquadrati mentre perdono completamente il controllo delle proprie azioni nel convulso finale di partita. Cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook
Il Wolverhampton cerca entrambi: Thiago Motta e Tudor, ancora sotto contratto con la Juventus, verso il no agli inglesi - X Vai su X
Thiago Motta torna in Serie A, contatto decisivo: la destinazione - Colpo di scena in serie A e Thiago Motta è pronto a tornare. Lo riporta diregiovani.it
Crisi Atalanta, Juric in bilico e spunta il nome di Thiago Motta - Soltanto 13 punti in undici giornate di Serie A per Juric e un attacco, un tempo prolifico, fermo a soli quattro gol nelle ultime sette partite. Secondo tuttojuve.com
Tudor esonerato/ Juventus, il “Thiago Motta-bis”: cambia l’allenatore, restano i problemi. E ora, che fare? - Tudor esonerato dalla Juventus, ancora una volta i bianconeri cambiano allenatore ma non risolvono i problemi interni ben più seri. Scrive ilsussidiario.net