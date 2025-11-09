Thiago Motta, dopo una stagione straordinaria con il Bologna, sembrava avere un futuro brillante. Il tecnico italo-brasiliano aveva guidato i rossoblù fino a una qualificazione inaspettata per la Champions League e poi aveva accettato di sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Sappiamo tutti come si è conclusa quella avventura. Scrive Foot Mercato: “I suoi esordi a Torino avevano fatto intravedere una Juve modernizzata, orientata al possesso palla e alla verticalità. Tuttavia, la collaborazione è durata poco: una serie di risultati negativi in Serie A e un acceso scontro con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli hanno interrotto bruscamente la sua avventura bianconera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Thiago Motta punta al ritorno in Serie A: l’Atalanta resta in pole se la posizione di Juric dovesse vacillare (Foot Mercato)