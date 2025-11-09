The Watch plays Genesis live al CineTeatro di Chiasso

Arriverà a Chiasso il 29 novembre il tour acclamato in tutta Europa e Gran Bretagna di ‘The Watch plays Genesis’ che celebra il 50esimo anniversario dell’album “The Lamb Lies Down On Broadway” dei Genesis! Il doppio concept album verrà riproposto integralmente e impreziosito da piccoli aneddoti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

