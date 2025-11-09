Testimone di Geova ricoverata denuncia i medici per una trasfusione il Tribunale di Napoli li assolve
La donna filippina testimone di Geova era stata ricoverata nel 2018 per gravi problemi di salute. Aveva rifiutato le trasfusioni a causa del suo credo, ma i medici gliele fecero lo stesso. Sono stati assolti dopo 7 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
