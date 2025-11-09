Testa di ca internazionale | il generale palermitano Pappalardo chiede un milione di danni a Parenzo e Cruciani

Palermotoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex generale Antonio Pappalardo, già leader dei gilet arancioni, peraltro più volte ospite in passato della trasmissione radiofonica La Zanzara, ha chiesto un milione di euro di danni a Giuseppe Cruciani e David Parenzo nell'incontro tenutosi presso l'ufficio di Mediazione di Alfonso Lanfranconi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

