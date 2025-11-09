Testa di ca internazionale | il generale palermitano Pappalardo chiede un milione di danni a Parenzo e Cruciani

L'ex generale Antonio Pappalardo, già leader dei gilet arancioni, peraltro più volte ospite in passato della trasmissione radiofonica La Zanzara, ha chiesto un milione di euro di danni a Giuseppe Cruciani e David Parenzo nell'incontro tenutosi presso l'ufficio di Mediazione di Alfonso Lanfranconi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

I conduttori de La Zanzara lo hanno definito "testa di c***o internazionale" e negato le sue capacità di compositore - facebook.com Vai su Facebook

