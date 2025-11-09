Testa altrove stanchezza erroracci E il Milan prende sempre 2 gol dalle piccole Che succede?

Gazzetta.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il paradosso del Diavolo: una sola rete subita tra Napoli, Juve e Roma, ben sei con Cremonese, Pisa e Parma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

testa altrove stanchezza erroracci e il milan prende sempre 2 gol dalle piccole che succede

© Gazzetta.it - Testa altrove, stanchezza, erroracci... E il Milan prende sempre 2 gol dalle piccole. Che succede?

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Testa Altrove Stanchezza Erroracci