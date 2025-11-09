Test | Sai attirare la fortuna?

Essere fortunati? È una questione di atteggiamento. Non si tratta di essere protetti da una congiunzione astrale, ma di saper giocare le proprie carte con consapevolezza e intelligenza. La fortuna è spesso il risultato di attenzione, coraggio e tempismo: è il nostro modo di stare nella vita, di affrontare gli imprevisti, di dire “sì” anche quando abbiamo un po’ paura. È quella scintilla che ci fa cogliere un’occasione, anche se abbiamo dei dubbi; ma è anche la capacità di affrontare gli imprevisti con intelligenza, trasformando le difficoltà in opportunità. Il caso, il destino e la magìa. Eppure, l’idea di fortuna come una forza capricciosa che dispensa gioie e dolori, indipendentemente dalla volontà o dal merito, ha accompagnato da sempre l’umanità. 🔗 Leggi su Dilei.it

