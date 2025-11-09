Terribile incidente a Ossona scontro frontale un morto e 6 feriti tra cui 4 bambini

Incidente gravissimo ad Ossona (Mi), un frontale provoca un morto e 6 feriti Un drammatico incidente è avvenuto domenica pomeriggio sulla Strada Provinciale 128 a Ossona, nel Milanese, dove due auto si sono scontrate frontalmente. Nel violento impatto ha perso la vita un uomo di 79 anni, che viaggiava solo a bordo della sua vettura. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

