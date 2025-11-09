Un nuovo movimento tellurico ha scosso uno dei Paesi più sismici al mondo, generando apprensione tra la popolazione e le autorità locali. La terra ha tremato con forza e, come spesso accade in simili circostanze, l’attenzione si è subito concentrata sul mare, dove il rischio di onde anomale ha reso necessaria una risposta immediata. Le autorità hanno reagito prontamente, attivando i protocolli di emergenza e invitando i residenti delle aree costiere alla massima prudenza. Secondo le prime valutazioni dei sismologi, la scossa è stata avvertita distintamente in diverse prefetture del Paese, con edifici che hanno oscillato per alcuni secondi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terremoto devastante, diramata allerta tsunami