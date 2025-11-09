Terremoto alla Bbc si dimettono Tim Davie e Deborah Turness | documentario su Trump con discorso manipolato

Thesocialpost.it | 9 nov 2025

Il vertice della Bbc è crollato sotto il peso delle accuse di aver trasmesso un documentario di Panorama con un discorso di Donald Trump del 6 gennaio 2021 montato in modo da far apparire l’ex presidente come un istigatore diretto dell’assalto al Campidoglio. Le dimissioni del direttore generale Tim Davie e della ceo delle news Deborah Turness sono arrivate dopo giorni di pressioni politiche, interrogazioni parlamentari e critiche interne sull’etica giornalistica dell’emittente pubblica britannica. «Questa è una decisione interamente mia», ha dichiarato Davie, ringraziando il presidente e il cda per il “sostegno incrollabile” ricevuto anche negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

