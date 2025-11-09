Terremoto alla Bbc | si dimettono il direttore generale e l’ad dopo il discorso di Trump modificato Cosa è successo

Roma, 9 novembre 2025 – Il direttore generale della Bbc Tim Davie e l'amministratore delegato di News Deborah Turness si dimettono. Lo rende noto la stessa emittente britannica. La decisione segue una bufera innescata dalle critiche per un documentario della Bbc, nello specifico nel montaggio del video prodotto dal programma di punta Panorama si sarebbero tratti in inganno gli spettatori modificando un discorso del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il ministro della Cultura, Lisa Nandy oggi ha definito "incredibilmente gravi" le accuse sul modo in cui la Bbc ha montato le clip del presidente degli Stati Uniti nel suo documentario di punta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Terremoto alla Bbc: si dimettono il direttore generale e l’ad dopo il discorso di Trump modificato. Cosa è successo

