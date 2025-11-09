Ternana-Vis Pesaro le formazioni UFFICIALI del match

Today.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le formazioni di Ternana-Vis Pesaro si affrontano nel posticipo domenicale della tredicesima di andata. Il tecnico Fabio Liverani recupera Martella. Out Capuano, Brignola e Biondi. Diverse le assenze in casa biancorossa. Non sono stati convocati Lari, Schiavon, Bocs, Di Renzo, Ferrari, Nicastro. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

ternana vis pesaro formazioniTernana-Vis Pesaro: probabili formazioni, orario d’inizio e diretta tv - Dopo il pari in casa del Gubbio, la squadra di Fabio Liverani vuole tornare a vincere. Segnala ternananews.it

ternana vis pesaro formazioniTernana-Vis Pesaro, ultime dai campi e probabili formazioni: dubbio in attacco e novità in difesa - Il portiere biancorosso Pozzi imbattuto da 427 minuti ... Secondo today.it

Ternana-Vis Pesaro: diretta live e risultato in tempo reale - Vis Pesaro di Domenica 9 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Ternana Vis Pesaro Formazioni