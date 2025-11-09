Ternana-Vis Pesaro 1-1 giusto pari al Liberati
Terni, 9 novembre 2025 – Pareggio giusto e le due squadre allungano la serie positiva. Solo Ternana nella prima fase. All’11’ Pozzi devia in tuffo sul palo un sinistro di Ferrante, servito da Dubickas su una bella ripartenza. Al 15’ è molto più facile la parata su un’altra conclusione dell’attaccante argentino. Dopo un lungo segmento “tattico”, diviene pericolosa la Vis Pesaro, con Stabile a cui viene annullato un gol per fuorigioco e con una conclusione di Vezzoni dalla distanza che si stampa all’incrocio. A inizio ripresa segna Stabile di testa (pregevole cross di Di Paola), risponde Dubickas che piomba su un retropassaggio di Vezzoni e batte freddamente Pozzi (6° gol stagionale per il lituano). 🔗 Leggi su Lanazione.it
