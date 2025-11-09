Ternana-Vis Pesaro 1-1 Fabio Liverani | Troppe imprecisioni nell' ultimo passaggio Serve più cattiveria negli ultimi venti metri
Al termine di Ternana-Vis Pesaro interviene in sala stampa l'allenatore rossoverde Fabio Liverani:"La squadra è partita bene, creando molte occasioni pericolose nei primi minuti. Poi c'è stata meno fluidità di gioco e ad inizio ripresa abbiamo subito preso una brutta rete. Siamo stati poi bravi a. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Approfondisci con queste news
TernanaNews.it. . TERNANA VIS PESARO, ANTEPRIMA Vuoi creare streming in diretta come questo? Prova StreamYard: - facebook.com Vai su Facebook
Ternana al lavoro per la gara contro la Vis Pesaro e in attesa della penalizzazione - X Vai su X
Ternana-Vis Pesaro 1-1, giusto pari al Liberati - A inizio ripresa segna Stabile di testa (pregevole cross di Di Paola), risponde Dubickas che piomba su un retropassaggio di Vezzoni e batte freddamente Pozzi (6° gol stagionale per il lituano). Riporta msn.com
Ternana-Vis Pesaro 1-1, Liverani: “Non la partita migliore, ci manca qualità” - Questo il commento di Fabio Liverani nel dopo partita del Liberati: “La squadra è partita bene, ha creato situazioni pe ... Da ternananews.it
La Ternana non sa più vincere, con la Vis Pesaro finisce 1-1 - All'11' del primo tempo Dubiskas serve Ferrante che di sinistro calcia di prima intenzione con ... msn.com scrive