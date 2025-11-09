Teoria virale di chainsaw man rivela che la serie di successo è un prequel
Dal suo debutto nel 2018 su Weekly Sh?nen Jump, Chainsaw Man si è affermato come uno dei manga più seguiti e discussi nel panorama attuale. La serie, caratterizzata da un universo oscuro, violento e profondamente disturbante, ha saputo conquistare una vasta platea di fan, grazie a una narrazione avvincente e a personaggi complessi. Con l’avvicinarsi della conclusione della sua trama, si intensificano le speculazioni sulla direzione che potrebbe prendere lo sviluppo narrativo. In questo approfondimento si analizzeranno le teorie più diffuse e i possibili collegamenti con altre opere dell’autore Tatsuki Fujimoto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
