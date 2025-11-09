Tentata truffa a Cimitile ottantenne raggirato davanti alla Posta
Vincenzo Moreno Abbruzzese, ventotto anni, nato ad Avellino, sarà chiamato a rispondere davanti all’autorità giudiziaria per quanto avvenuto nel pomeriggio di sabato a Cimitile. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentata truffa ai danni di un residente, di ottantatré anni.L’episodio si è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
