Tentata truffa a Cimitile ottantenne raggirato davanti alla Posta

9 nov 2025

Vincenzo Moreno Abbruzzese, ventotto anni, nato ad Avellino, sarà chiamato a rispondere davanti all’autorità giudiziaria per quanto avvenuto nel pomeriggio di sabato a Cimitile. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentata truffa ai danni di un residente, di ottantatré anni.L’episodio si è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

