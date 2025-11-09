Tennis Serie A1 | il Ct Palermo al femminile vola in semifinale

Missione compiuta. Il Ct Palermo, per il terzo anno di fila, giocherà le semifinali scudetto di serie A1 femminile. La vittoria ottenuta per 3-1 a Prato consente al team capitanato dai maestri Alessandro Chimirri e Davide Freni di chiudere il girone al 2° posto alle spalle di AT Verona, campione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

