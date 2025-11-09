tennis djokovic vince ad atene e lascia strada a musetti per torino

Novak Djokovic Novak Djokovic ha battuto Lorenzo Musetti 4-6, 6-3, 7-5 nella finale dell’Atp 250 di Atene, durata tre ore, conquistando il 101° titolo in carriera e annunciando il ritiro dalle Atp Finals di Torino per un infortunio alla spalla. Il messaggio a rete e la conferma ufficiale. La notizia della rinuncia del 38enne serbo è trapelata pochi minuti dopo la finale, quando una frase pronunciata a rete durante l’abbraccio tra i due tennisti — “Non vado a Torino, stai tranquillo” — è sembrata anticipare la decisione. L’Atp ha poi confermato che Djokovic non parteciperà al torneo, lasciando il posto di titolare a Musetti, prima riserva nella Race 2025. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

