Temporali e bombe d' acqua in Puglia | crolla una strada un fulmine colpisce una palazzina

Forte maltempo in provincia di Bari nella serata di oggi. Diversi i danni, tra fulmini e addirittura il crollo di una parte della strada ad Adelfia. Cosa è successo Ad Adelfia la. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Temporali e bombe d'acqua in Puglia: crolla una strada, un fulmine colpisce una palazzina

Leggi anche questi approfondimenti

Meteo: tra poche ore Pioggia e Temporali in spostamento, vediamo dove stanno per colpire - facebook.com Vai su Facebook

Bomba d’acqua su Siracusa: strade allagate e auto in panne, disagi in città - Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta su Siracusa questa mattina, poco dopo le 11, provocando numerosi disagi alla circolazione e in diversi quartieri della città. Da siracusanews.it

Meteo, torna il caldo africano dopo i violenti temporali e le bombe d'acqua della prima settimana di agosto VIDEO - Come rivelano le previsioni meteo, la lunga fase di instabilità che ha segnato il cuore dell’estate italiana sta per concludersi. ilgazzettino.it scrive

MALTEMPO - Temporali e bombe d’acqua, dalle è allerta meteo - 18:21:55 La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali a partire dalle 20 di oggi ... msn.com scrive