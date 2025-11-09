Tante occasioni sprecate | l’Omag-Mt torna da Firenze con l’amaro in bocca

Le Zie tornano da Firenze con l’amaro in bocca dopo una partita che lascia il rammarico per un’occasione sprecata. L’Omag-Mt aveva iniziato nel modo migliore, vincendo il primo set e conducendo anche nel secondo e nel terzo, poi persi ai vantaggi. Il Bisonte ha saputo sfruttare i momenti decisivi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it