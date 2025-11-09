Taiwan nell’Interpol? Perché sì secondo il commissario Chou Yew-woei

Fondata nel 1923, Interpol conta attualmente 196 Stati membri, il che la rende la seconda organizzazione internazionale più grande al mondo dopo le Nazioni Unite. Interpol è una piattaforma essenziale per la cooperazione globale tra le forze dell’ordine. Monitora da vicino le attività criminali transnazionali, tra cui il terrorismo, la criminalità informatica e la criminalità organizzata, e conduce scambi con le forze dell’ordine di tutto il mondo attraverso la sua rete di uffici centrali nazionali. Chou Yew-woei Il mandato dell’Interpol è quello di garantire e promuovere la più ampia assistenza reciproca possibile tra tutte le autorità di polizia criminale. 🔗 Leggi su Formiche.net

