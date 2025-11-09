Taglio dei tassi a rischio per lo shutdown la Fed non ha i dati governativi
La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, è rimasta senza dati. Lo shutdown del governo federale impedisce ai dipendenti delle agenzie di raccogliere le informazioni sull’economia da settimane e questo ha lasciato la Fed senza una misura chiara della situazione economica del Paese. Questo potrebbe comportare un ritardo nel prossimo taglio dei tassi Nel frattempo, dagli analisti privati arrivano notizie molto negative sull’economia, in particolare sul mercato del lavoro. Negli Usa, a ottobre, potrebbero essere scomparsi 150.000 posti di lavoro, il peggior dato da 20 anni e un’inversione di rotta significativa rispetto al recente passato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
