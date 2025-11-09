Taglio dei contributi Inps nel settore edile confermato anche per il 2025

Buone notizie per le imprese del comparto edile e chi lavora nei cantieri: con apposita proroga, anche per il 2025 è stata confermata la riduzione dei contributi Inps a loro carico. Questa è un’agevolazione molto importante perché consente alle aziende di risparmiare su una porzione dei costi legati alla manodopera e incentiva il lavoro regolare a tempo pieno. Negli ultimi anni, proprio il settore delle costruzioni si è distinto in negativo per il ricorso al nero al fine di evadere tasse e versamenti all’Istituto di previdenza, pur con qualche recente cenno di miglioramento. Vediamo allora i punti chiave della misura confermata nel decreto interministeriale 1702025, pubblicato sul web del Ministero del Lavoro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

