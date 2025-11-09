Tagliatelle al ragù con cappello di Parmigiano

C’è qualcosa di magico nel momento in cui sollevi la forchetta e rompi quel disco dorato e croccante di Parmigiano che corona un piatto di pasta fumante. È un gesto teatrale, quasi rituale, che trasforma un semplice primo piatto in un’esperienza culinaria memorabile. Questa ricetta nasce dall’incontro tra la tradizione più autentica della cucina emiliana e un tocco di creatività contemporanea che sa stupire senza tradire le radici. Il ragù bolognese è uno di quei piatti che raccontano storie di domeniche in famiglia, di nonne pazienti che mescolavano la pentola per ore, di profumi che invadevano la casa annunciando il pranzo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

