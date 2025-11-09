Super vittoria nel doppio | la reazione di Bolelli è da pelle d' oca

Gazzetta.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buona, buonissima la prima per Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle Atp Finals di Torino, trionfando su Julian Cash e Lloyd Glasspool, la coppia numero uno al mondo nel doppio (7-5, 6-3). Al termine del match il tennista non contiene l'emozione e si lascia andare a un pianto liberatorio davanti al pubblico di casa dopo una vittoria straordinaria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

super vittoria nel doppio la reazione di bolelli 232 da pelle d oca

© Gazzetta.it - Super vittoria nel doppio: la reazione di Bolelli è da pelle d'oca

Leggi anche questi approfondimenti

Paolini-Errani super: la vittoria nel doppio porta l'Italia in finale di BJK Cup! - Era cominciata con una sconfitta per l'Italia nella semifinale della Billie Jean King Cup 2025. Si legge su tuttosport.com

Pagina 2 | Paolini-Errani super: la vittoria nel doppio porta l'Italia in finale di BJK Cup! - Era cominciata con una sconfitta per l'Italia nella semifinale della Billie Jean King Cup 2025. Come scrive tuttosport.com

Roland Garros, super Errani e Paolini sono in finale di doppio: demolita la coppia Andreeva-Shnaider - Prima la vittoria nel doppio misto nella giornata di giovedì, adesso la finale nel doppio femminile. Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Super Vittoria Doppio Reazione