Super vittoria nel doppio | la reazione di Bolelli è da pelle d' oca

Buona, buonissima la prima per Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle Atp Finals di Torino, trionfando su Julian Cash e Lloyd Glasspool, la coppia numero uno al mondo nel doppio (7-5, 6-3). Al termine del match il tennista non contiene l'emozione e si lascia andare a un pianto liberatorio davanti al pubblico di casa dopo una vittoria straordinaria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

