Super tifone il ponte ferroviario di Albay spezzato dalla piena | il simbolo della furia del ciclone
Il boato è arrivato nel cuore della notte, coperto solo dal rombo del vento. Quando l’acqua ha iniziato a invadere il letto del fiume, trascinando terra, tronchi e lamiere, la vecchia struttura in acciaio della linea ferroviaria non ha retto. All’alba, al posto del viadotto che collegava i villaggi di Maipon e San Rafael, nella provincia filippina di Albay, è rimasta una campata inclinata, sospesa nel vuoto come un ramo spezzato. Il super tifone Fung-wong, con raffiche oltre i 200 all’ora e piogge torrenziali, ha trasformato quel ponte in un relitto di ferro contorto. I residenti, abituati ogni anno al passaggio di cicloni tropicali, raccontano che l’acqua non aveva mai raggiunto quella violenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
