Sulla droga sentenze stupefacenti
Terminata la due giorni della Conferenza nazionale sulle dipendenze nella capitale. Mantovano: «Per certi giudici qualche chilo di sostanza è per uso personale». 🔗 Leggi su Laverita.info
Affondo di Mantovano: 'Sentenze stupefacenti sulla droga' - Con queste parole Alfredo Mantovano ha chiuso la seconda giornata della VII Conferenza nazionale sulle dipendenze, attaccando decisioni di tribunali "che a fronte della detenzione di qualche chilo di ... Da ansa.it
Mantovano Su reati legati alle droghe alcune sentenze "stupefacenti" - Questo vale sia per quelle sentenze, per rimanere in tema, 'stupefacenti', che a fronte della detenzione di qualche chilo di sostanza ravvisan ... Si legge su ilgiornale.it
Mantovano sui giudici: «Sentenze stupefacenti». Scontro Anm-avvocati - Premette di non volersi addentrare in polemiche su «altre vicende che hanno scadenza a breve», come il referendum sulla giustizia. Da ilgazzettino.it