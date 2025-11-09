Sul lungomare la camminata energetica per dire no alla violenza sulle donne FOTO
Nonostante il maltempo grande partecipazione con tante persone sul lungomare e in piazza per partecipare il 9 novembre alla camminata energetica per finanziare l'associazione Il sorriso di Gaia, nell'ambito della rassegna "365 giorni no alla violenza sulle donne" organizzata anche quest'anno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
