Sul lungomare la camminata energetica per dire no alla violenza sulle donne FOTO

Ilpescara.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante il maltempo grande partecipazione con tante persone sul lungomare e in piazza per partecipare il 9 novembre alla camminata energetica per finanziare l'associazione Il sorriso di Gaia, nell'ambito della rassegna "365 giorni no alla violenza sulle donne" organizzata anche quest'anno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

