Sul bus senza biglietto spintona e aggredisce il controllore

Attimi di tensione a bordo dell'autobus di linea 958, sulla tratta Sant'Eufemmia–Mandalossa, dove un passeggero ha aggredito un controllore durante un normale controllo dei biglietti. L'uomo, un 45enne nigeriano con precedenti penali, è stato immediatamente fermato e denunciato dalla Polizia di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Sul bus senza biglietto, spintona e aggredisce il controllore - Il passeggero è stato denunciato e rischia l'espulsione dal territorio nazionale. Lo riporta bresciatoday.it

«Serve un biglietto unico per il trasporto pubblico»: la petizione online dei movimenti civici - Spiegano i rappresentanti di Orizzonti e La Brentana: «La nostra iniziativa non ha fini elettorali e proseguirà anche l’anno prossimo, coinvolgendo gli amministratori dei Comuni della cintura urbana e ... padovaoggi.it scrive