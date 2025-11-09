Sub di 54 anni si immerge in mare di fronte all' isola d' Elba ma ha problemi durante la risalita | morta

Quella che doveva essere un'immersione di routine si è trasformata in una tragedia. È successo tutto nella mattinata di oggi, domenica 9 novembre, nelle acque dell''isola d'Elba. Una donna di 54 anni, residente a Forlì, è morta dopo un'immersione subacquea nella zona di Sant'Andrea, in località. 🔗 Leggi su Today.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Dopo anni di silenzio, il leggendario franchise d’avventura è pronto a tornare… con novità davvero clamorose! - facebook.com Vai su Facebook

Sub di 54 anni muore dopo un'immersione - ISOLA D'ELBA: La donna è stata portata in barca fino ad un molo e lì soccorsa dai sanitari del 118, ma tutti i tentativi di rianimarla sono risultati vani ... Si legge su toscanamedianews.it