Su che canale vedere in tv Sinner in chiaro ATP Finals 2025 | orario streaming definito l’avversario

È previsto per lunedì 10 novembre l’esordio di Jannik Sinner nelle ATP Finals 2025. L’altoatesino il canadese Felix-Auger Aliassime, certo dello status di numero 8 del mondo dopo che Lorenzo Musetti ha perso la finale del torneo ATP 250 di Atene contro Novak Djokovic. La sfida di Jannik Sinner contro Felix Auger-Aliassime, dunque, si disputerà lunedì 10 novembre alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Rai 2 HD; in streaming su SkyGo, NOW, RaiPlay e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match. ATP FINALS 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Su che canale vedere in tv Sinner in chiaro, ATP Finals 2025: orario, streaming, definito l’avversario

Leggi anche questi approfondimenti

vuoi vedere la puntata intera ? sabato ore 21 canale nazionale 170 prima free - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-Auger Aliassime lunedì in tv: orario e su che canale vedere il match Atp Finals - Data, orario e come vedere il match tra Jannik Sinner e Felix Auger- Da spaziotennis.com

Dove vedere Sinner e Musetti in tv e streaming alle ATP Finals: le partite in chiaro, quando giocano, orario e avversari - Due tennisti italiani alle ATP Finals di Torino: si sono qualificati sia Jannik Sinner che Lorenzo Musetti, tutte le informazioni sui loro match. Si legge su goal.com

Su che canale vedere in tv Sinner in chiaro, ATP Finals 2025: orario, streaming, avversario da definire - È previsto per lunedì 10 novembre l'esordio di Jannik Sinner nelle ATP Finals 2025. Da oasport.it