Studio di architettura vince un premio internazionale di design con la sua carta da parati

Creatività, proporzione aurea e impegno verso la sostenibilità. Officinarkitettura di Pieve di Cento raggiunge un nuovo traguardo e vince per la quinta volta gli ‘Archiproducts Design Awards’ con la carta da parati Les nombres d’or.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa giuria. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Scopri altri approfondimenti

Sede di Rosclana, uno studio di architettura e design d'interni situato a Barcellona, Spagna - facebook.com Vai su Facebook

AMDL Circle vince il Premio Architetto italiano 2025, facchinelli daboit saviane è Giovane Talento dell'architettura italiana - Ancora una volta, è il Nord Italia a trionfare alla Festa dell'Architetto, durante la quale sono stati procla ... Segnala professionearchitetto.it

Va allo studio di Michele De Lucchi il Premio “Architetto italiano” 2025 - All’annuale Festa dell’Architetto emergono opere di rigenerazione, recupero e nuova costruzione concentrate nel Nord Italia. Secondo artribune.com

È stato assegnato il Premio italiano di Architettura della Triennale e del Maxxi. Ecco i vincitori - Lo studio Antonio Ravalli Architetti trionfa con il miglior edificio alla VI edizione del Premio italiano di Architettura promosso da Triennale e da MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI Secolo. Secondo artribune.com