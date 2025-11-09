Strage di uccelli acquatici Ancisi LpR | Responsabilità politiche tante ma nessuna colpa personale

Ravennatoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gip del Tribunale di Ravenna ha emesso il decreto di archiviazione dell’indagine avviata sei anni fa sulla strage di uccelli acquatici avvenuta nel settembre-ottobre 2019, quando la Valle della Canna, patrimonio naturalistico inestimabile di circa 270 ettari, subì un tragico collasso a causa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

