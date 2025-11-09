Strage di Cisterna Antonella Gargiulo a Verissimo | Mi svegliai dal coma e mi dissero che le mie figlie erano morte Ora vivo per loro

Leggo.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonietta Gargiulo ha raccontato con straordinario coraggio la sua rinascita dopo la strage di Cisterna di Latina, in cui perse le due figlie, Alessia e Martina, uccise dal padre Luigi. 🔗 Leggi su Leggo.it

