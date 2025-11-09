Strage di Cisterna Antonella Gargiulo a Verissimo | Mi svegliai dal coma e mi dissero che le mie figlie erano morte Ora vivo per loro

Antonietta Gargiulo ha raccontato con straordinario coraggio la sua rinascita dopo la strage di Cisterna di Latina, in cui perse le due figlie, Alessia e Martina, uccise dal padre Luigi. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Strage di Cisterna, Antonella Gargiulo a Verissimo: «Mi svegliai dal coma e mi dissero che le mie figlie erano morte. Ora vivo per loro»

