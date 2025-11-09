Stop al tour Malore per Angelo Branduardi sospesi tutti gli impegni | le sue condizioni

Angelo Branduardi è una delle voci più inconfondibili e poetiche della musica italiana. Nato a Cuggiono nel 1950, ha saputo costruire nel corso dei decenni un percorso artistico unico, capace di unire la tradizione del cantautorato alle suggestioni della musica antica, rinascimentale e celtica. Il suo stile, colto e al tempo stesso popolare, ha attraversato le generazioni mantenendo intatta la forza evocativa delle sue melodie e la profondità dei suoi testi. Artista schivo ma raffinato, Branduardi ha saputo conquistare un pubblico fedele e trasversale, grazie alla sua capacità di trasformare ogni concerto in un’esperienza quasi mistica, dove musica e poesia si fondono in un’unica dimensione narrativa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it