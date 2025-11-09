Stop al tour Malore per Angelo Branduardi sospesi tutti gli impegni | le sue condizioni
Angelo Branduardi è una delle voci più inconfondibili e poetiche della musica italiana. Nato a Cuggiono nel 1950, ha saputo costruire nel corso dei decenni un percorso artistico unico, capace di unire la tradizione del cantautorato alle suggestioni della musica antica, rinascimentale e celtica. Il suo stile, colto e al tempo stesso popolare, ha attraversato le generazioni mantenendo intatta la forza evocativa delle sue melodie e la profondità dei suoi testi. Artista schivo ma raffinato, Branduardi ha saputo conquistare un pubblico fedele e trasversale, grazie alla sua capacità di trasformare ogni concerto in un’esperienza quasi mistica, dove musica e poesia si fondono in un’unica dimensione narrativa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Altre letture consigliate
La band annuncia “Una storia ancora semplice”, il tour estivo che li porterà in tutta Italia prima di una pausa: “Non ci fermiamo dal 2017, nemmeno il Covid ci ha bloccati. Ma ora è il tempo giusto per uno stop” - facebook.com Vai su Facebook
Malore per Angelo Branduardi poco prima del concerto a Roma: ricoverato in ospedale, ecco come sta il musicista - Il cantautore 73enne è stato ricoverato per accertamenti dopo un malore. Si legge su ilfattoquotidiano.it
Malore Angelo Branduardi, ricovero in ospedale e concerto annullato/ Cos’è successo e come sta - Angelo Branduardi, malore prima del concerto di Roma: i medici indagano sulla causa dell’astenia, il tour continua con date diverse. Come scrive ilsussidiario.net
Malore improvviso per Branduardi, rinviato concerto a Roma - Rinviato il concerto di Angelo Branduardi previsto per domani all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Secondo reggiotv.it