Stop al contributo straordinario che potenzia il bonus bollette | dal 2026 andrà solo a chi ha Isee molto basso

Dal prossimo 1° gennaio 2026, salvo eventuali modifiche in arrivo con il prossimo decreto Energia, il bonus bollette tornerà alla versione standard. Alla fine dell’anno scadrà infatti il contributo straordinario grazie al quale le famiglie con un Isee fino a 25.000 euro possono ottenere uno sconto sulle utenze di luce e gas pari a 200 euro. Il bonus bollette torna alla versione ordinaria. Nel 2026 il bonus bollette continuerà ad esserci e, soprattutto, continuerà ad essere riconosciuto in modo automatico agli aventi diritto. Ma se non ci saranno cambiamenti verrà erogato unicamente alle famiglie con un Isee inferiore a 9. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stop al contributo straordinario che potenzia il bonus bollette: dal 2026 andrà solo a chi ha Isee molto basso

