Stezzano maxi scontro sulla tangenziale sud di Bergamo | 2 vittime e un ferito in condizioni critiche

I veicoli coinvolti sono due automobili e un furgoncino, ma al momento non è chiaro il quadro in cui si è verificato il terribile sinistro. Le immagini che provengono dal luogo della catastrofe sono inquietanti: i mezzi risultano gravemente distrutti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Stezzano, maxi scontro sulla tangenziale sud di Bergamo: 2 vittime e un ferito in condizioni critiche

