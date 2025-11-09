Stéphane Rolland lancia il suo primo profumo e la sua prima boutique a Parigi

Due eventi importantissimi per la maison di Stéphane Rolland. Il designer francese, infatti, ha deciso di lanciare due nuove fragranze proprio in concomitanza con l’apertura della sua boutique parigina. Si tratta di una headquarter situato all’interno di un indirizzo storico al 39 di rue Franklin Delano Roosevelt. Qui, l’ inaugurazione ufficiale è prevista per il 1° dicembre. Stéphane Rolland lancia due nuove fragranze che costano “più dell’oro”. Le due fragranze hanno un posto speciale nel cuore dello stilista. Il progetto è infatti iniziato quando Rolland ha incontrato per la prima volta Anne-Lise Cremona, CEO di Henry Jacques, ormai 17 anni fa nel suo ex salone in Avenue George V. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Stéphane Rolland lancia il suo primo profumo (e la sua prima boutique a Parigi)

