Stefania Palmieri muore con la sua bambina in un incidente Doveva partorire a giorni Il papà | Aveva la gioia negli occhi

Ilgazzettino.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PADOVAVENEZIA - La prossima settimana sarebbe diventata mamma di una bambina. Gli amici dicono che l?avrebbe partorita a Modena, dove anche lei era cresciuta. Ma Stefania Palmieri, 36 anni,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

stefania palmieri muore con la sua bambina in un incidente doveva partorire a giorni il pap224 aveva la gioia negli occhi

© Ilgazzettino.it - Stefania Palmieri muore con la sua bambina in un incidente. Doveva partorire a giorni. Il papà: «Aveva la gioia negli occhi»

Altre letture consigliate

stefania palmieri muore suaChi era Stefania Palmieri, vittima di un incidente sull’A22: è morta col bimbo che portava in grembo - La vittima si chiamava Stefania Palmieri, era modenese e viveva a Padova: è morta in un incidente stradale sull'autostrada A22 del Brennero ... Si legge su fanpage.it

stefania palmieri muore suaSchianto sulla A22, Stefania Palmieri muore a 36 anni: era al nono mese di gravidanza - La Nera: Il padre, Beniamino Palmieri, è un noto chirurgo ed ex professore Unimore. Scrive lapressa.it

stefania palmieri muore suaStefania incinta di 9 mesi morta a 36 anni assieme al figlio in A22. Il bimbo sarebbe nato tra pochi giorni - Schianto nel Mantovano, Stefania Palmieri ha perso la vita sul colpo: avrebbe partorito a breve. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Stefania Palmieri Muore Sua