Stefania Palmieri muore con la sua bambina in un incidente Doveva partorire a giorni Il papà | Aveva la gioia negli occhi

PADOVAVENEZIA - La prossima settimana sarebbe diventata mamma di una bambina. Gli amici dicono che l?avrebbe partorita a Modena, dove anche lei era cresciuta. Ma Stefania Palmieri, 36 anni,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Stefania Palmieri muore con la sua bambina in un incidente. Doveva partorire a giorni. Il papà: «Aveva la gioia negli occhi»

