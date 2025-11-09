Stefania morta sull’A22 il dolore del padre | Era solare e generosa Voleva aiutare tutti

Modena, 9 novembre 2025 – “Stefania era una persona solare, piena di slanci umani e solidali e in questa gara generosa coinvolgeva spesso anche noi. Aveva una innata empatia con tutti e sapeva mediare i conflitti e stemperare le tensioni; ha progettato la sua vita con entusiasmo e impegno per raggiungere tutti gli obiettivi in ordine cronologico. entro 36 anni la maternità, vissuta sempre con creatività e quel pizzico di originalità che rendeva gradevole ogni suo gesto”. Luca morto a 21 anni nell’ennesimo incidente: sbalzato dall’auto nella carambola fuori strada Il dolore del padre di Stefania: “Era una persona solare”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

