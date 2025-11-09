Star trek year one l importanza dello spin off kirk spock dopo strange new worlds
La cancellazione di Star Trek 4 da parte di Paramount Skydance segna un punto di svolta per il futuro del franchise, portando alla luce maggiori dettagli sui progetti collegati a Star Trek: Strange New Worlds. La serie, attualmente in produzione per la quinta e ultima stagione, si prepara a chiudere il capitolo dedicato a Captain Christopher Pike, con un piano ben preciso: completare la missione quinquennale e trasferire il comando della Starship Enterprise a Captain Kirk e Mr. Spock. l’evoluzione di star trek: strange new worlds e il potenziale spin-off su kirk e spock. finale della quinta stagione e la nuova direzione narrativa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Star Trek, Ethan Peck approva l'idea della serie Year One: "Adoro interpretare Spock" - Rispondendo alle domande di TV Insider, Ethan Peck ha ora ammesso che sarebbe interessato a recitare nella potenziale serie Star Trek: Year One, lo spinoff di Strange New Worlds ambientato nel primo ... Si legge su movieplayer.it
44 Years Later, This Star Trek Line Is Still the Most Powerful Sci-Fi Quote - fi as a whole for over four decades, and its most memorable use accompanies one of the saddest deaths in cinema history. msn.com scrive
I Used To Love This 'Star Trek' Episode, but 59 Years Later It's Too Hard To Watch - Star Trek's "Shore Leave" is an incredibly bizarre and problematic episode of the sci- msn.com scrive