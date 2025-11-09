star trek year one l importanza dello spin off kirk spock dopo strange new worlds

La cancellazione di Star Trek 4 da parte di Paramount Skydance segna un punto di svolta per il futuro del franchise, portando alla luce maggiori dettagli sui progetti collegati a Star Trek: Strange New Worlds. La serie, attualmente in produzione per la quinta e ultima stagione, si prepara a chiudere il capitolo dedicato a Captain Christopher Pike, con un piano ben preciso: completare la missione quinquennale e trasferire il comando della Starship Enterprise a Captain Kirk e Mr. Spock. l’evoluzione di star trek: strange new worlds e il potenziale spin-off su kirk e spock. finale della quinta stagione e la nuova direzione narrativa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

