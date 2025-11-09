lo stato attuale di Star Trek e le prospettive future del franchise. Il celebre universo di Star Trek sta attraversando un momento di transizione, con il prossimo addio alla sua linea cinematografica principale. Dopo quasi un decennio dall’ultimo film, Star Trek Beyond, il franchise si concentra principalmente sulle numerose serie televisive trasmesse su Paramount+, tra cui Picard, Strange New Worlds, Discovery e Lower Decks. In questo contesto, le intenzioni di Paramount sono rivolte a sviluppare un nuovo progetto cinematografico che possa rinnovare l’interesse senza dipendere dal passato nostalgico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Star trek: come evitare la trappola della nostalgia rispetto a star wars