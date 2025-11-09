La Spezia, 9 novembre 2025 – È ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia, in condizioni gravi ma stabili, il tifoso spezzino di 53 anni caduto dalla balaustra della Curva ferrovia e precipitato nel fossato sottostante nel corso del secondo tempo di Spezia-Bari. I primi esami cui è stato sottoposto all’arrivo nel nosocomio spezzino, hanno evidenziato la frattura del bacino e dell’osso parietale del cranio. L’uomo, originario della Val di Magra, è stato sottoposto a ulteriori esami diagnostici nella giornata di ieri, e le sue condizioni sono continuamente monitorate dal personale sanitario del reparto di Rianimazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spezia, dramma in Curva Ferrovia. Tifoso cade nel fossato, è in Rianimazione