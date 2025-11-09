Spezia dramma in Curva Ferrovia Tifoso cade nel fossato è in Rianimazione
La Spezia, 9 novembre 2025 – È ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia, in condizioni gravi ma stabili, il tifoso spezzino di 53 anni caduto dalla balaustra della Curva ferrovia e precipitato nel fossato sottostante nel corso del secondo tempo di Spezia-Bari. I primi esami cui è stato sottoposto all’arrivo nel nosocomio spezzino, hanno evidenziato la frattura del bacino e dell’osso parietale del cranio. L’uomo, originario della Val di Magra, è stato sottoposto a ulteriori esami diagnostici nella giornata di ieri, e le sue condizioni sono continuamente monitorate dal personale sanitario del reparto di Rianimazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Stasera Spezia–Bari apre il 12° turno di Serie B! Si parte con un anticipo importante al “Picco”, con entrambe le squadre alla ricerca di punti pesanti per risalire la classifica. ?Ecco tutti gli incontri di questa giornata di B #solobari #sscbari #bari #calcioitalian - facebook.com Vai su Facebook
E’ in rianimazione al Sant’Andrea il tifoso dello Spezia caduto nel fossato della Curva Ferrovia - Il 53enne nella caduta ha riportato la frattura del bacino e dell'osso parietale. Da msn.com
Incidente durante Spezia – Bari: tifoso cade nel fossato - La Spezia – Un tifoso dello Spezia è caduto nel fossato che separa la Curva Ferrovia dal terreno di gioco dello stadio Alberto Picco. Come scrive ilsecoloxix.it
Spezia- Bari, paura al Picco: tifoso cade nel fossato, sarebbe cosciente - Un tifoso dello Spezia è caduto in un fossato, lo stadio si è ammutolito: le curve hanno smesso di cantare per rispetto ... Lo riporta it.blastingnews.com