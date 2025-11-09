Spettacolo Bolelli Vavassori battuti i numeri 1 Cash Glasspool alle ATP Finals!

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si regalano una gioia di grande valore all’esordio nelle ATP Finals: battuti i numeri 1 del mondo, i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool, per 7-5 6-3. C’è esaltazione all’Inalpi Arena di Torino, sede del torneo delle migliori otto coppie, anche perché la coppia italiana mai ha perso la battuta nel corso di un incontro che ha sempre tenuto in mano con personalità. I due italiani sono ora, assieme a GranollersZeballos (vincitori stamattina su KrawietzPuetz), i leader del gruppo intitolato a Peter Fleming. I primi game vedono Bolelli e Vavassori giocarsela in maniera relativamente buona, perché al di là di un 30 pari sul servizio non soffre nessuno dei due. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Spettacolo Bolelli/Vavassori, battuti i numeri 1 Cash/Glasspool alle ATP Finals!

