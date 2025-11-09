Spari contro l’auto dell’allenatore | indagati politico e cognato calciatore in Puglia

Repubblica.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei guai, a due settimane dal voto, finisce Mauro Vizzino, 44 anni di Mesagne, consigliere regionale uscente e presidente della Commissione Sanità, che dichiara: “Totalmente estraneo alla vicenda”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

