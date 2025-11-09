Spara in PS con la scacciacani | denunciato

Secondo la ricostruzione degli investigatori, un uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe puntato una pistola in direzione degli spettatori presenti lungo il percorso, esplodendo poi alcuni colpi. A Prepotto, in provincia di Udine, attimi di forte tensione hanno segnato il passaggio dell’“Alpi Orientali Historic”, la manifestazione rallistica riservata alle vetture storiche. L’episodio è avvenuto . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

